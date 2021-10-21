Бергамо, Италия, 21 октября, 2021, 20:10 — ИА Регнум. 20 октября «Аталанта» потерпела поражение от «Манчестер Юнайтед» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22. Основное время матча завершилось со счетом 3:2 в пользу «манкунианцев».

Дмитрий Голубович Алексей Миранчук

Вышедший на замену 26-летний атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук разогнался до 38,6 км/ч, что является самым высоким показателем в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что болельщики итальянского клуба признали Миранчука худшим игроком прошедшего еврокубкового матча.