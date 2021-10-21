Бухарест, 21 октября, 2021, 20:08 — ИА Регнум. Чиновники, отвечающие за борьбу с эпидемией коронавируса, будут собраны на совещание с президентом Румынии, на котором, как ожидается, будут обсуждать ужесточение противоэпидемических мер в стране, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на газету Adevărul.

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Газета утверждает, что президент уже намекнул на скорейшее введение ограничительных мер в Румынии.

«Отсутствие конкретных действий со стороны властей вызывает тревогу. И сегодняшние цифры, к сожалению, подтверждают, что то, что должно было быть сделано к настоящему времени, — не сделано. Я решил созвать завтра совещание со всеми правительственными чиновниками, участвующими в борьбе с пандемией, чтобы ввести четкие ограничительные меры, которые еще могут смягчить распространение инфекции», — заявил 20 октября румынский президент Йоханнис.

Он подчеркнул, что каждый потерянный день или нерешительность могут драматически сказаться на всем румынском обществе.

Стоит отметить, что за 20 октября в Румынии от коронавируса умерли 574 человека, а еще около двух тысяч человек остаются в отделениях интенсивной терапии.