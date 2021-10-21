Стокгольм, 21 октября, 2021, 20:57 — ИА Регнум. В стриминговом сервисе Spotify все авторы контента смогут добавлять свои видеоподкасты. Об этом 21 октября пишет издание vc.ru.

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Авторы смогут взимать плату с пользователей за доступ к роликам. Как отмечает издание, функция позволит творцам увеличить свой доход и аудиторию, а компании — привлечь новых платных подписчиков.

ИА REGNUM напоминает, что разработчики Spotify добавили функцию загрузки платных видеоподкастов ещё в 2020 году. Однако опция была доступна небольшому количеству авторов.