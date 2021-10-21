Кострома, 21 октября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Пропускная система с QR-кодами в Костромской области будет распространена на новые сферы деятельности. Решение об этом 21 октября 2021 года принял оперативный штаб региона.

Наталья Диева Объявление в столовой

К учреждениям культуры, фитнес-залам, танцевальных студиям и общепиту, где ранее была введена эта практика, добавляются крупные торговые центры (площадью свыше 3 тысяч кв. м), салоны красоты, парикмахерские, солярии, спа-и массажные салоны, магазины, торгующие непродовольственными товарами. Пускать в эти места с сертификатами о профилактических прививках, QR-кодами, подтверждающими наличие прививки или перенесенную болезнь будут с 30 октября.

По информации главного санитарного врача региона Александра Кокоулина новые ограничения, введенные с 15 октября, поспособствовали улучшению «коронавирусной» статистики. Заболеваемость граждан в возрасте до 30 лет снизилась на 7%, в возрасте 50−64 — на 8% по сравнению с предыдущей неделей. Ожидается, что действовать «входной фильтр» будет до 1 декабря текущего года.