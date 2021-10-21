Москва, 21 октября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу ознакомился с работой системы обмена информацией по безопасности полетов Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу осматривает выставочные стенды

Отмечается, что система способна оперативно передавать информацию о событиях в воздушном пространстве для принятия решений руководства при выявлении опасных факторов. Система создана в Службе безопасности полетов авиации ВС РФ. В новую систему входит база данных об авиационных событиях и аналитические материалы по безопасности полетов государственной авиации, изданные типографским способом материалы также доступны в формате электронных документов.

Система может получить статус межведомственной. Сейчас идёт работа по подключению к ней органов безопасности полетов федеральных органов исполнительной власти. Планируется, что к системе подключат Управление Вооруженных сил по регулированию деятельности государственной авиации Белоруссии. Такое решение было принято по результатам прошедшей в Москве совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

Как рассказал Шойгу его заместитель Тимур Иванов, система расположена в полностью автономном здании в Москве. Оно было построено военными строителями менее чем за год. Помимо программно-аппаратного пункта управления, в здании расположены лабораторные помещения, спортивные залы.