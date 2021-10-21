Амстердам, 21 октября, 2021, 19:58 — ИА Регнум. 21 октября в Арнеме на стадионе «Гелредом» нидерландский клуб «Витесс» в матче третьего тура группы G Лиги конференций УЕФА сыграет с лондонским «Тоттенхэмом». Игра начнется в 19:45 по московскому времени.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Стартовые составы команд:

«Витесс» (расстановка 3−4-3): Маркус Шуберт — Данило Дуки, Якоб Расмуссен, Рихедли Базур — Сондре Тронстад, Матуш Беру, Максимилиан Виттек, Эли Даса — Лои Опенда, Уссама Дарфалу, Николай Фредериксен.

«Тоттенхэм» (расстановка 4−2-3−1): Пьерлуиджи Голлини — Давинсон Санчес, Джо Родон, Джафет Тангана, Бэн Дэвис — Харри Уинкс, Джованни Ло Чельсо — Деле Алли, Стивен Бергвейн, Брайан Хиль Сальватьерра — Дэйн Скарлетт.

На данный момент «Тоттенхэм» с четырьмя очками занимает первое место в турнирной таблице группы G. «Витесс», набравший три очка, идет двумя строчками ниже.