Сочи, Краснодарский край, , 19:57 — REGNUM Современная модель капиталистических отношений уже бессильна в части решения возникающих проблем. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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По мнению российского лидера, социально-экономические проблемы человечества обострились до такой степени, при которой в минувшие времена случались потрясения всемирного масштаба, вроде войн и других кровопролитных катаклизмов.

«Все говорят, что существующая модель капитализма исчерпала себя. В рамках нее уже нет выхода из клубка все более запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведёт к усугубляющемуся неравенству, прежде всего к неравенству возможностей», — сказал Путин.

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