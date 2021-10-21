Путин назвал причину кризиса на энергетическом рынке
Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Кризис, наблюдающийся на мировом энергетическом рынке, является проявлением капитализма. Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
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"Вот то, что мы сейчас наблюдаем, скажем, на тех же энергетических рынках, — это и есть проявление того самого капитализма, который не работает», — сказал российский лидер.
Ранее в ходе выступления Владимир Путин отметил, что существующая модель капитализма, которая служит основой общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя.
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