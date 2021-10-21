Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Кризис, наблюдающийся на мировом энергетическом рынке, является проявлением капитализма. Об этом заявил 21 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин выступил на пленарной сессии XIV ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». Сочи, 19 октября 2017 года

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"Вот то, что мы сейчас наблюдаем, скажем, на тех же энергетических рынках, — это и есть проявление того самого капитализма, который не работает», — сказал российский лидер.

Ранее в ходе выступления Владимир Путин отметил, что существующая модель капитализма, которая служит основой общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя.

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