Полтава, Украина, 22 октября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок ударил одного из зрителей концерта в Полтаве (Украина). Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Скриншот с YouTube Солист группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок

Во время выступления Михалок и один из зрителей мероприятия начали конфликтовать, после чего артист вызвал на сцену своего оппонента. Музыкант головой ударил фаната, после чего солиста начала оттаскивать охрана, дежурившая на концерте.

Добавим, что Сергей Михалок пока никак не комментировал произошедшее. О состоянии здоровья избитого артистом фаната ничего неизвестно.