21 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Ксаверий де Местр, , 21:06 — REGNUM Неизвестные организовали 20 октября ракетный обстрел военной базы США и западной коалиции на сирийской территории. Пресс-секретарь центрального командования США капитан Билл Урбан подтвердил, что район гарнизона Эт-Танф «подвергся преднамеренной и скоординированной атаке», и добавил, что у руководства нет информации о ранениях среди американского персонала. Данное событие привлекло внимание американских интернет-пользователей, которые обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

Война в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши враги ясно понимают, что у Америки сейчас очень слабое правительство без руководства, и будут все больше и больше этим пользоваться. Наши позиции и отношения с иностранными государствами находятся под угрозой, и в результате наша страна в опасности. Нападения изнутри и из-за рубежа следует ожидать до тех пор, пока мы не решим эту проблему», — считает tsudonymn.

«Почему у нас вообще есть войска в Сирии? Если мы не используем подавляющую силу, мы не должны находиться в таких ситуациях. Мы делаем из наших военных «сидячих уток» по политическим причинам», — отмечает stosh612.

«Джо Байден не знал, что у нас есть войска в Сирии, и заявил, что в Сирии нет солдат, когда он давал интервью ABC несколько месяцев назад. Представьте себе, что вы являетесь главнокомандующим и не знаете, где находятся ваши военные», — негодует WutChuTomBout.

Джозеф Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Помните, когда американских военных боялись наши враги? Теперь их учат ходить строем с оттопыренными мизинцами. Нынешние лидеры разрушают некогда великую армию», — злится AmericanNOTDemocrat.

«Во время президентства Трампа уровень мирового терроризма снизился на 84%. Это стало результатом многочисленных изменений. Был изменен способ взаимодействия наших военных с противником. Командирам нижнего звена на местах было позволено нажимать на курок. Решения принимались, когда представлялась возможность… (принимались в реальном времени), а не в Пентагоне, после того как возможность была потеряна. Мы сократили финансирование Ирана (больше никаких чеков от Обамы). Все эти и другие изменения привели к огромному снижению мирового терроризма. Сейчас мы делаем прямо противоположное этому. По сути, Обама 2.0», — пишет godandcountry2021.

«Единственные люди в мире, которые боятся Байдена и его гнева, — это налогоплательщики среднего класса. Будьте готовы увидеть новые махинации здесь и за рубежом», — комментирует stockpiled2020.

«Отлично. Только подождите, пока мы узнаем, что использовались беспилотники, которые мы оставили в Афганистане. Люди Байдена никогда не скажут нам об этом», — считает Jlauby19.

«Президенты прошлых лет уже нанесли бы ответный удар. Но поскольку Байден не является нашим президентом, ничего не произойдет», — подчеркивает JimmyChitwood.

«Сначала нам нужно выяснить, почему белые люди так злы. Сначала нужно понять, почему белые злятся, затем сделать еще несколько операций трансгендерам за счет налогоплательщиков и провести гей-парад. Тогда и только тогда мы сможем подумать о разработке плана действий», — иронизирует brandon_fjb.

«Почему у нас вообще есть войска в Сирии? Почему мы «обучаем» сирийские войска? Они ненавидят нас, они враги, неужели мы ничему не научились в прошлом, когда мы обучали и финансировали террористов и их армию? Помните, чем это для нас обернулось?» — задает риторический вопрос ward69.

Американские морские пехотинцы ведут бой на территории Сирии U.S. Marine Corps

«Кому какое дело. Но у нас есть новый адмирал-трансгендер, именно это важно для администрации!» — восклицает junior238.

«Никто ничего не узнает о том, что произошло. Например, кто управлял беспилотниками. Живем в море бюрократии. Мне жаль солдат», — пишет BillXR4.

Ранее один из главных республиканцев палаты представителей США Том Макклинток предупредил об «экстренной» террористической угрозе для Штатов после освобождения талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тысяч заключенных с авиабазы Баграм в Афганистане, включая террориста-смертника ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), убившего 13 американских военнослужащих. Предполагая, что освобожденные преступники могут попытаться проникнуть в США через «дырявую южную границу», Макклинток потребовал от администрации Байденапредоставить план по устранению угрозы.