Осло, 21 октября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. 21 октября в Бодо (Норвегия) на стадионе «Аспмира» состоится матч третьего тура Лиги конференций «Буде-Глимт» — «Рома». Игра начнется в 19:45 по московскому времени. Главный тренер «волков» Жозе Моуриньо выставил на матч ротационный состав. На скамье запасных остались Генрих Мхитарян, Эльдор Шомуродов, Тэмми Абрахам и Лоренцо Пеллегрини.

Photolure Генрих Мхитарян

Стартовые составы команд:

«Буде-Гримт»: Никитай Хайкин, Мариус Лоде, Альфонс Сампстед, Фредрик Бьоркан, Бреде Мое, Патрик Берг, Мортен Конрадсен, Сондре Фет, Ола Сольбаккен, Амал Пеллегрино, Эрик Ботейм.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер Ибаньес, Риккардо Калафиори, Брайан Рейнолдс, Мараш Кумбулла, Гонсало Вильяр, Карлес Перес, Амаду Диавара, Эбрима Дарбо, Стефан Эль-Шаарави, Борха Майораль.