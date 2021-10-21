Севилья, Испания, 21 октября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. 21 октября в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» «Бетис» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 сыграет с леверкузенским «Байером-04». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени. За час до начала матча команды назвали стартовые составы.

Вячеслав Евдокимов Андрей Лунев

В запасе «фармацевтов» остался 29-летний голкипер сборной России Андрей Лунев, который до сих пор не дебютировал за немецкий клуб после перехода в летнее трансферное окно из санкт-петербургского «Зенита».

Стартовые составы команд:

«Бетис»: Браво, Монтойя, Гонсалес, Песселья, Миранда, Фекир, Карвалью, Хоакин, Родригес, Руибаль, Иглесиас.

«Байер-04»: Градецки, Та, Тапсоба, Хинкепи, Фримпонг, Андрих, Демирбай, Диаби, Адли, Беллараби, Аларио.