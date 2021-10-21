21 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. С 30 октября по 7 ноября в Костромской области объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Наталья Груздева ИА REGNUM Закрытый магазин

Указ об установлении нерабочих дней подписал Владимир Путин. По мнению властей мера поможет сократить распространение коронавируса, позволив части граждан не появляться в общественных местах и транспорте. За регионами со «сложной эпидемиологической ситуацией» была закреплена возможность объявить отдых раньше — с 23 октября. Однако, Костромская область по этому пути не пошла.

В школах региона объявлены каникулы. Учебный процесс в государственных учреждениях дополнительного образования, колледжах и техникумах в эти даты приостановят.

Врачи весь период нерабочих дней отдыхать не будут — с 1 по 3 ноября учреждения здравоохранения принимают пациентов в обычном режиме, с 4 по 7 ноября — по дежурному графику.