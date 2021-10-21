Названы даты нерабочих дней для Костромской области
21 октября, 2021, 20:13 — ИА Регнум. С 30 октября по 7 ноября в Костромской области объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Указ об установлении нерабочих дней подписал Владимир Путин. По мнению властей мера поможет сократить распространение коронавируса, позволив части граждан не появляться в общественных местах и транспорте. За регионами со «сложной эпидемиологической ситуацией» была закреплена возможность объявить отдых раньше — с 23 октября. Однако, Костромская область по этому пути не пошла.
В школах региона объявлены каникулы. Учебный процесс в государственных учреждениях дополнительного образования, колледжах и техникумах в эти даты приостановят.
Врачи весь период нерабочих дней отдыхать не будут — с 1 по 3 ноября учреждения здравоохранения принимают пациентов в обычном режиме, с 4 по 7 ноября — по дежурному графику.
Справка: нерабочие дни из-за ситуации с COVID-19 в последний раз вводили на майские праздники — они продлились с 1 по 10 мая.