София, 21 октября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Десятки манифестантов собрались днем 21 октября в Софии у здания администрации президента Болгарии Румена Радева с требованием отменить введенные в связи с распространением коронавируса жесткие карантинные правила, передает «Болгарское телевидение».

Цитата из к/ф «Кин-Дза-Дза». Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР Сейчас я маску сниму и надышу ват тут!

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По свидетельствам очевидцев, протестующие развернули плакаты с надписями «Нет — тотальной вакцинации!» и «Долой «зеленые сертификаты!». При этом некоторые из активистов выкрикивали антипрезидентские лозунги.

Среди демонстрантов был замечен один из лидеров болгарской националистической партии «Атака» Волен Сидеров, который ранее в эфире софийского телеканала NOVA подверг сомнению официальную статистику правительства Болгарии по COVID-19. «Пандемии нет. Эти данные — фальшивка, власть хочет контролировать нас путем ограничения в передвижении», — резюмировал он на импровизированном митинге.

Согласно официальной информации, в ходе протестной акции движение транспорта в центре болгарской столицы не перекрывалось. Полиция не препятствовала проведению мероприятия.

Напомним, с 21 октября в Болгарии вступили в действие новые антиковидные правила. Для посещения общественных мест, включая кинотеатры и кафе, граждане обязаны предъявлять так называемый «зеленый сертификат» (справку о вакцинации от COVID-19 или документ о прохождении ПЛР-теста).