Рим, 21 октября, 2021, 19:36 — ИА Регнум. 21 октября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» римский «Лацио» в матче третьего тура группы E Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 примет французский «Марсель». Матч начнется в 19:45 по московскому времени.

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Стартовые составы команд:

«Лацио»: Томас Стракоша, Луис Фелипе, Мануэль Ладзари, Франческо Ачерби, Адам Марушич, Данило Катальди, Сергей Милинкович-Савич, Тома Башич, Фелипе Андерсон, Маттиа Дзакканьи, Чиро Иммобиле.

«Марсель»: Пау Лопес, Вильям Салиба, Луан Перес, Дуйе Чалета-Цар, Валентен Ронжье, Бубакар Камара, Маттео Гендузи, Димитри Пайе, Дженгиз Ундер, Поль Лирота, Аркадиуш Милик.

После двух первых туров «Лацио» с тремя очками занимает вторую позицию в турнирной таблице группы. «Марсель» с двумя очками идет одной строчкой ниже. «Локомотив», лишь раз сыгравший вничью, занимает последнее место.