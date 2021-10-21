Йошкар-Ола, 21 октября, 2021, 19:35 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 663 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 октября в регионе выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 103 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 279 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 664 человека.

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