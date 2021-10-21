Йошкар-Ола, 21 октября, 2021, 19:34 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 21 октября выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 103 новых положительных исследованиях на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 21 279 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 19 952 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 40 человек. 663 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано два летальных случая, за минувшие сутки скончались шесть человек среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 664 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 850 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1639 человек, из них у 1615 — пневмония, 69 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 108 пациентов, при этом госпитализированы 128 жителей Марий Эл.