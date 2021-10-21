Челябинск, 21 октября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. Глава Дробышевского сельского поселения Челябинской области подозревается в служебном подлоге и превышении полномочий. Об этом сообщает южноуральское управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

По данным следствия, в мае по просьбе местного жителя, осуждённого ранее к исправительным работам, изготовил фиктивные документы о якобы его трудоустройствеи такой же табель учёта рабочего времени. Затем осуждённый предоставил эти документы в службу судебных приставов.

Обстоятельства этого совершённого преступления выясняются. Решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения и предъявлении обвинения.