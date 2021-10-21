За сутки пятеро жителей Мордовии скончались от COVID-19
Саранск, 21 октября, 2021, 19:29 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.
Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.
Скончались женщины 1939, 1940, 1947, 1949 и 1963 годов рождения. Течение заболевания у всех умерших сопровождалось двусторонней тотальной или полисегментарной пневмонией, а также хроническими патологиями.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 653 человек.
Как сообщало ИА REGNUMпо состоянию на 21 октября в регионе выявили 131 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 126 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 286 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4090 человек.
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