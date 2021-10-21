Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Не США принесли миру победу над фашизмом. Это сделала Красная Армия, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай»»

Отвечая на вопрос, касающийся того, что с Запада идёт попытка пересмотра итогов Второй мировой войны и принижения роли СССР, Путин заявил:

«А кто Берлин-то взял штурмом? Американцы что ли? Англичане или французы? Красная армия! Подзабыли?»