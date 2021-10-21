Саранск, 21 октября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 21 октября выявили 131 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 126 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 30 286 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 72 человека, всего с начала пандемии выздоровели 25 543 жителя Мордовии. 653 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4090 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 21 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2578 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 3097 человек, что является максимальным показателем с начала пандемии.