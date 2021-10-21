Тамбов, 21 октября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы администрации Тамбовской области Максим Егоров подписал постановление, согласно которому участковым врачам-терапевтам и педиатрам, устроившимся на работу в поликлиники Тамбова и Мичуринска, будут выплачивать компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовская область

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С 2021 года в Тамбовской области приступили к реализации масштабной программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая нацелена на повышение качества и доступности медицинской помощи, в том числе за счет решение проблемы дефицита медицинских кадров.

В регионе уже действует программа «Земский доктор», которая предусматривает выплаты в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей врачам, трудоустроившимся на селе или в небольших городах и поселках. Эта программа доказала свою эффективность, позволив привлечь в первичное звено здравоохранения недостающих специалистов, однако она не распространяется на медиков, трудоустраивающихся в городах с населением более 50 тысяч человек. При этом поликлиники двух самых больших городов Тамбовской области, Тамбова и Мичуринска, также испытывают острый дефицит кадров, из-за чего вынуждены работать в условиях сверхнагрузки. Ситуацию усугубляет распространение коронавирусной инфекции. В связи с ростом заболеваемости в разы увеличилось число обращений за медицинской помощью.

Тамбовские власти решили исправить ситуацию и предусмотреть в областном бюджете средства на компенсационные выплаты в 1 млн рублей участковым врачам, пришедшим на работу в поликлиники Тамбова и Мичуринска. Медики, получившие выплату, будут обязаны отработать на полную ставку в течение пяти лет. В случае досрочного расторжения трудового договора им придется вернуть полученные средства обратно в бюджет.

Ожидается, что до конца года такие выплаты смогут получить не менее 16 специалистов. Программа рассчитана до 2023 года. Этого времени должно хватить, чтобы решить проблему нехватки участковых врачей.