Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. Неприлично, когда кто-то чернит СССР, заявил 21 октября президент РФ Владимир Путин на заседании международного клуба «Валдай».

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай»»

Отметив, что всё, что было в Советском Союзе, «мазать одной чёрной красной неправильно, грубо и неприлично», Путин добавил:

«Такие тоже есть у нас, которые всё только чёрной краской мажут. Значит, они достойны того, чтобы их самих макнуть во что-нибудь такое, что плохо пахнет».