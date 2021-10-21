Рустави, Грузия, 21 октября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. Находящийся в тюрьме города Рустави бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился с очередным посланием к своим сторонникам, сообщил 21 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Facebook.com/SaakashviliMikheil Михаил Саакашвили в тюрьме

По словам Саакашвили, несмотря на то, что с каждым днём он слабеет физически, морально он становится сильнее.

«Большое спасибо тем людям, которые были сегодня у тюрьмы. И мне посчастливилось улыбнуться и крикнуть им: «Я люблю вас!». Надеюсь, эти слова достигли их ушей. Да, я люблю всех свободолюбивых грузин и я люблю тебя, Грузия! Возможно, я буду слабеть с каждым днём, но морально я, несомненно, с каждым днём буду становиться всё сильнее!» — заявил Саакашвили.

Напомним, что 1 октября Михаил Саакашвили после своего нелегального въезда в Грузию был арестован грузинскими властями.