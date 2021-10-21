Киров, 21 октября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Кировской области с 25 октября в общественные места можно будет попасть только при предъявлении QR-кода вакцинированного или переболевшего. Такое решение было принято на совещании с участием представителей бизнес-сообщества, которое провел глава региона Игорь Васильев.

QR-код

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Так, ограничительные меры распространяются на салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные салоны, спа-салоны, солярии, бани, сауны, фитнес-центры, гостиницы, а также все другие объекты, на которых оказываются очные услуги.

Аналогично необходимо предъявлять QR-код при посещении досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских и рекламных мероприятий. Цифровой сертификат потребуется и при групповых занятиях в фитнес-клубах.

В перечень организаций с доступом по электронному документу попали также ночные клубы, кафе, рестораны, фуд-корты, кинотеатры, бассейны, детские игровые комнаты.

При этом QR-код не требуется при походе в продовольственный магазин, аптеку и в общественном транспорте.

«Кроме того, с учетом действующих мер принято решение не вводить режим нерабочих дней с 25 по 30 октября, при тесном взаимодействии с бизнесом и исполнении всех требований Роспотребнадзора мы можем этого избежать. Мы не закрываем бизнес, даем ему возможность работать и зарабатывать», — отметил Васильев.

В то же время в период с 25 октября по 7 ноября рекомендовано перевести на удаленный режим работы не вакцинированных сотрудников в возрасте старше 60 лет.

Решение о работе региональных организаций и учреждений в период объявленных нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября — будет принято на заседании оперативного штаба области 25 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кировской области по состоянию на 21 октября выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 217 положительных тестов на коронавирус. Общее число подтверждённых в регионе заражений с начала пандемии достигло 61 268 случаев. Успешно справились с инфекцией 56 156 жителей региона. Скончались от последствий заражения коронавирусом 574 человека, из которых двое — за минувшие сутки.

11 октября в регионе была введена обязательная вакцинация для сотрудников учреждений ряда сфер, которую планируется завершить до 10 декабря текущего года.

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