Москва, 21 октября, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Вывод российских войск из Приднестровья невозможен. Об этом 21 октября заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров.

Mil.ru Российские миротворцы в ПМР

«Вывод российских войск из Приднестровья относится к числу невероятных сценариев», — заявил эксперт.

«Поглощение Приднестровья не обойдется без репрессий против русского населения, отъема собственности, заключения в тюрьмы многих людей пророссийской ориентации. Бежать им некуда, так как общей границы с Россией нет. Это будет сильнейший удар по имиджу власти в России, который создаст проблемы для транзита власти в 2024 году», — заявил политолог.

«К тому же присутствие российских войск в Приднестровье играет важную геополитическую роль. Это сдерживает интеграцию Молдовы в НАТО, затрудняет поглощение Молдавии Румынией. Отказываться от такого внешнеполитического козыря просто глупо», — отметил Александров.

«Единственный шанс для такого рода развития событий — приход к власти в России крайне либеральной власти», — заключил эксперт.

Напомним, что молдавские политики потребовали вывода российских войск из Приднестровья и угрожали размораживанием конфликта.