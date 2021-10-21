Сочи, Краснодарский край, 21 октября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. Кризис несет в себе не только негативные моменты, но и возможности. Об этом 21 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Цитата из к/ф «Путин». реж Оливер Стоун. 2017. США Владимир Путин

«Мы живем в эпоху грандиозных перемен. И эпоха перемен началась давно. Изменчивое состояние стало привычным и встаёт вопрос стоит ли акцентировать на этом внимание. В последнее десятилетие вспоминают многие китайскую поговорку, а китайский народ мудр, и одна из них «не дай Бог жить в эпоху перемен», — сказал Путин.

При этом российский лидер отметил, что весь мир и так уже давно живет в эпоху перемен, хотят того люди или нет. Причем перемены эти становятся все глубже и фундаментальнее.

«Так что вспомним и кое-что другое из китайской мудрости: кризис состоит из двух иероглифов — «опасной» и «возможность»… И как говорят у нас в России: борись с трудностями с умом, а с опасностями — опытом. Конечно, мы должны осознавать опасности и быть готовы ей противостоять. Но не менее важно вспомнить и о второй составляющей кризиса — о возможностях, которые нельзя упустить», — сказал Путин.