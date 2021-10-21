Берлин, 21 октября, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Федеральная уголовная полиция Германии подозревает двух австрийских агентов в шпионаже по заданию России, сообщает 21 октября ИА Красная Весна со ссылкой на Bloomberg.

Рене Магритт.Шпион. 1928

В статье Альберто Нарделли и Эйка Хеннинга, вышедшей 20 октября, рассказывается о том, что сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) еще в 2019 году заподозрило двух австрийских агентов в передаче российским спецслужбам конфиденциальной информации. На основании этих подозрений, Германия направила обращение в Вену и запросила у антикоррупционного бюро Австрии информацию о ходе расследования.

Австрийские официальные лица ответили, что не располагают сведениями об утечке секретных данных к иностранным спецслужбам, а также посоветовали немецкой полиции обратиться в прокуратуру Вены.

В статье отмечено, что эти обстоятельства свидетельствуют об обеспокоенности Германии «по поводу злонамеренной деятельности России» и опасениях, «что Австрия может быть слабым звеном в Европейском союзе».

Кроме того, указано, что Берлин обвиняет Россию в попытке вмешательства в последние выборы, но Москва эти обвинения отрицает. При этом фигурантом данного скандала является обвиняемый в работе на Россию австрийский разведчик Эгисто Отт.

По утверждению авторов, в настоящее время Вена продолжает расследование возможных шпионских связей между Кремлем и австрийскими разведчиками.