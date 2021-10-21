Ханты-Мансийск, , 19:02 — REGNUM В Югре собрали 15 тонн продовольственной гуманитарной помощи для беженцев Сирии. Об этом сообщает ВГТРК «Вести — Югория».

Гуманитарная помощь Nazorobcana.sk

Гуманитарную помощь сперва грузовики доставят в Москву, затем — военными самолётами в Сирию. «Коробки добра» будут сопровождать активисты гуманитарного добровольческого корпуса.

В «Коробках добра» собраны непортящиеся продукты: подсолнечное масло, макароны, рыбные консервы, сгущённое молоко, конфеты, джем, говяжья тушёнка.

«Беженцы, проживающие в провинции Хомс, были вынуждены переселиться в лагерь из-за того, что их земля на сегодня занята войсками США и Турции. Постараемся максимально им помочь, потому что это семьи, потерявшие кормильцев, это дети-сироты. Людям на самом деле тяжело живётся после 10-летней войны», — сообщил председатель гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов.