Вашингтон, 21 октября, 2021, 19:37 — ИА Регнум. ВМС и армия США провели испытания прототипов гиперзвукового оружия, сообщает 21 октября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

В Пентагоне назвали все три испытания успешными. Отмечается, что они прошли 20 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили, что уже в 2020 году США намерены провести испытательные пуски гиперзвукового оружия для ВМС и сухопутных сил из программы быстрого неядерного удара. Как уточнил заместитель куратора программы гиперзвукового оружия при Пентагоне Майк Уайт, Вашингтон уже перешёл от стадии разработки к стадии создания прототипов.