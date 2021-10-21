Москва, 21 октября, 2021, 20:56 — ИА Регнум. Актёр Марат Башаров стал гостем YouTube-шоу «Алёна, блин». Запись его интервью доступна на канале Super с 21 октября.

Цитата из т/ф «Граница. Таёжный роман». Реж. Александр Митта. 2000. Россия Марат Башаров

В ролике артист рассказал об участии в шоу «Битва экстрасенсов», поговорил о своём интервью с телеведущей Лерой Кудрявцевой, а также на тему избиения бывших жён. Марат Башаров заявил, что у него «прекрасные» отношения с экс-супругами.

Однако с первой женой Екатериной Архаровой он «чуть реже» общается, чем со второй — Елизаветой Шевырковой. «Екатерина Архарова приезжала в «прекрасном» настроении к нам домой… Катенька, дорогая, нужно меньше пить. У тебя всё-таки уже ребёнок», — обратился артист к первой жене.

ИА REGNUM напоминает, что в 2014 году Екатерина Архарова обвинила Марата Башарова в избиениях, после чего они развелись. В 2016 году актёр женился на Елизавете Шевырковой, которая также рассталась с ним после нескольких случаев домашнего насилия.