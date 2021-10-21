Флоренция, Италия, 21 октября, 2021, 18:51 — ИА Регнум. 24 октября во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» «Фиорентина» в матче 9-го тура итальянской Серии А 2021/22 сыграет с «Кальяри». 30-летний российский нападающий Александр Кокорин не будет включен в заявку на матч, так как продолжает восстанавливаться от повреждения.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Кокорин

В текущем сезоне Александр Кокорин сыграл лишь в трех матчах внутреннего чемпионата, проведя на поле суммарно 27 минут.

После восьми первых туров «Фиорентина» с четырьмя победами и двенадцатью очками занимает девятое место в турнирной таблице Серии А.

Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января 2021 года из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского нападающего составляет 3,5 миллиона евро.