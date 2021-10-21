Москва, 21 октября, 2021, 19:40 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло был бы помещен в тюрьму, если бы не бурная реакция общественности. Об этом заявил 21 октября ИА REGNUM Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Presedinte.md Игорь Додон

«Сейчас Стояногло отбывает домашний арест. Но если бы не бурная реакция общественности он, безусловно, находился бы в тюрьме», — заявил политолог.

«Предъявить, что-либо реальное Александру Стояногло не могут. Дело рассыпалось в первые же дни после ареста,» — отметил Шорников.

«Но его удерживают. Столь грубое нарушение прав человека, безусловно, достойно порицания, в том числе со стороны международных партнеров Молдавии» — заключил эксперт.

Напомним, что 8 октября генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло был арестован и ему была избрана мера пресечения. Экс-президент Молдавии охарактеризовал подобные действия как переворот и потребовал отставки правительства и парламента республики. Депутаты молдавского парламента от Блока коммунистов и социалистов выразили вотум недоверия министру юстиции республики.