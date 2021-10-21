Страсбург, Франция, 21 октября, 2021, 19:16 — ИА Регнум. Грузинские власти объявили о своём очередном успехе в Европейском суде по правам человека, сообщает 21 октября грузинский телеканал «Формула».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Министерство юстиции Грузии заявило, что суд в Страсбурге признал «неприемлемыми» жалобы нескольких проживавших в Южной Осетии «лиц русской национальности» о том, что грузинская сторона нарушила их права во время войны 2008 года.

В частности, были признаны «неприемлемыми» дела «Бекоева и другие против Грузии» и «Шавлохова и другие против Грузии».

Страсбургский суд полностью разделил доводы грузинской стороны о том, что во время войны Цхинвальский регион активно бомбила Российская Федерация и вооруженные силы Грузии не осуществляли контроль над Цхинвальским регионом и прилегающей территорией. Соответственно, грузинской стороне не могут быть предъявлены обвинения в каких-либо нарушениях.

«Вместе с историческим решением от 21 января 2021 года по делу об Августовской войне, в котором Страсбургский суд признал нарушение Россией ряда статей Европейской конвенции по правам человека и подтвердил, что Цхинвальский регион и Абхазия оккупированы Россией, сегодняшние решения представляют собой еще одну победу Грузии в Международном суде против Российской Федерации. Это решение подтвердило то, что правительство Грузии успешно защитило интересы государства и грузинских войск в Международном суде», — заявил министр юстиции Рати Брегадзе.

Напомним, что Грузия выдвинула в ЕСПЧ ряд исков против России, обвиняя её в оккупации грузинской территории и совершении военных преступлений.