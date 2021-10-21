Москва, 21 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. 21 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» в матче третьего тура группыE Лиги Европы УЕФА сезона 2021/22 сыграет с турецким «Галатасараем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Этот еврокубковый матч станет первым для Маркуса Гисдоля в качестве главного тренера «железнодорожников».

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После двух первых туров «Локомотив» с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице группы. «Галатасарай», набравший четыре очка, идет на первой строчке.

Маркуса Гисдоля назначили главным тренером «железнодорожников» 10 октября, на этом посту он сменит Марко Николича, проработавшего в московском клубе полтора года.