Тамбов, 21 октября 2021, 18:39 — REGNUM У исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова сотрудники правоохранительных органов 21 октября провели обыски. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
В полиции пояснили, что обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в мае 2021 года по статье «Мошенничество» по факту неисполнения договоров поставки имущества в ряд детских дошкольных учреждений Тамбовского района.