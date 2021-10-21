Тамбов, 21 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. У исполняющего обязанности заместителя главы администрации Тамбовской области Владимира Громова сотрудники правоохранительных органов 21 октября провели обыски. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Обыск

«Сотрудниками УЭБиПК УМВД совместно с сотрудниками УФСБ России по Тамбовской области были проведены обыски в рабочем кабинете одного из врио заместителя главы администрации Тамбовской области», — говорится в сообщении ведомства.

В полиции пояснили, что обыски проводились в рамках уголовного дела, возбужденного в мае 2021 года по статье «Мошенничество» по факту неисполнения договоров поставки имущества в ряд детских дошкольных учреждений Тамбовского района.