Москва, 21 октября, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Арест генерального прокурора Молдавии — откровенный произвол властей. Об этом заявил сегодня, 21 октября, ИА REGNUM Директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Presedinte.md Майя Санду и Александр Стояногло

«Это откровенный произвол властей. Генеральному прокурору буквально заткнули рот, опасаясь разоблачений с его стороны», — заявил политолог.

«Атака на Александра Стояногло разворачивалась не первый месяц. Майе Санду был нужен «ручной» генпрокурор, как предполагают, для расправы над политическими оппонентами. Сам уходить с поста Стояногло не согласился, и закон был на его стороне. Но закон быстро изменили», — пояснил Шорников.

Напомним, что 8 октября генеральный прокурор Молдавии Александр Стояногло отправлен под домашний арест, что вызвало протесты в молдавском обществе.