София, 21 октября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Временное правительство Болгарии объявило о реализации масштабного плана по финансовой поддержке предприятий малого и среднего бизнеса страны в условиях экономического кризиса. Об этом 21 октября сообщило «Болгарское телевидение».

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По официальным данным, соответствующая помощь пойдет на компенсацию энергетических расходов.

«За каждый потребленный мегаватт-час электричества отдельно взятая компания получит субсидию в 110 левов (€56,2), и этой программой смогут воспользоваться около 630 тысяч частных фирм», — говорится в правительственном документе.

Как подчеркнул на брифинге в Софии действующий премьер-министр республики Стефан Янев, таким образом, болгарское государство планирует «смягчить финансовый удар, нанесенный местным бизнесменам резким подорожанием электроэнергии». На вопрос, будет ли реализована подобная программа в отношении бытовых пользователей, Янев не ответил.

Как ожидается, указанные выплаты будут проводиться с 31 октября по 30 ноября нынешнего года. Официальная София не исключает возможности пролонгации этой акции.