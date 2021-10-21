Варшава, 21 октября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Согласно последнему опросу исследовательского центра United Surveys, в Польше снизился уровень симпатий к правящей политической партии «Право и справедливость», при этом рейтинг их основных конкурентов наоборот повысился. Результаты исследования обнародованы на портале Wirtualna Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Так, если бы выборы состоялись в настоящее время, за «Право и справедливость» проголосовали бы 35,7% респондентов. Хотя согласно опросам, проведенным в конце сентября текущего года, эта цифра составляла 37,8%.

На втором месте расположилась крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа», за которую проголосовали бы 23,8% избирателей. Хотя в этот показатель был на уровне 21,3%.

На третьем месте оказалась партия Шимона Холовни «Польша — 2050». За нее отдали бы свои голоса 13,5%. Согласно данным предыдущего опроса, проведенного в конце прошлого месяца, этот показатель был на уровне 12,1%. Пятипроцентный барьер, дающий право получить места в парламенте, также преодолели бы «Левые» с 8% голосов и Польская Народная партия с 6,5% симпатий.

Исследование было проведено 18−19 октября 2021 года с использованием метода телефонных стандартизированных компьютерных анкетных опросов (CATI) на репрезентативной выборке из 1 000 взрослых жителей Польши.