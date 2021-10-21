Санкт-Петербург, 21 октября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за ближайшие 25 лет планируют открыть две новые ветки метрополитена и построить более 50 новых станций. План-график сдачи и ввода объектов подземки представил проектный институт «Ленметрогипротранс», сообщает 21 октября издание Смольного «Петербургский дневник».

Metrostroy-spb.ru Строительство метро в Петербурге

План-график строительства новых станций в Санкт-Петербурге рассчитан до 2045 года. В ближайшее время в городе не Неве должны стать доступными для пассажиров станции метро «Горный институт», «Путиловская» и «Казаковская». Как ранее сообщало ИА REGNUM, их открытие запланировано на 2024 год.

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В 2025 году ожидается открытие станции «Театральная» вблизи Мариинского театра, а в 2026 году будут построены две станции в Приморском районе Северной столицы — «Туристская» и «Планерная». Станцию «Шуваловский проспект» введут в 2028 году, как и второй вестибюль «Балтийской».

Открытие второго вестибюля станции метро «Василеостровская» запланировано на 2029 год. В этом же году должна появиться вторая станция в Ленобласти — «Кудрово», а в городе откроются «Броневая», «Заставская», «Боровая» и «Каретная». А вот станции «Гавань» и «Морской фасад», «Лиговский проспект — 2», «Знаменская» и «Суворовская — 1» заработают не раньше 2030 года.

На 2032 год намечено строительство станций «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна». В 2031-м — станции «Смольный», «Полюстровский проспект — 1», «Бестужевская», «Пискаревка», а в 2034 году — станции «Ручьи».

В 2035-м планируется запустить станции «Магистраль № 31», «Каменка» и «Коломяжская». В 2036-м — «Новокрестовскую — 2», «Лахту», «Конную Лахту» и «Юнтолово», а в 2040-м — «Александрино», «Проспект Маршала Жукова».

Что касается кольцевой линии петербургского метрополитена, то в отдаленных планах она тоже есть. Так, в 2037 году планируется построить станции «Лесная-2», «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект — 2». В 2039-м — «Большеохтинскую — 2», «Ладожскую — 2», «Дальневосточный проспект».

«Елизаровская — 2», «Фарфоровская», «Международная — 2», «Витебский проспект», «Парк Победы — 2», «Броневая — 2», «Нарвская — 2» появятся не раньше 2043 года. В 2044-м — «Двинская — 2», «Большой проспект — 2», «Василеостровская — 2», «Спортивная — 2». И, наконец, в 2045-м построят станции «Петроградская — 2» и «Кантемировская».