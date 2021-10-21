Варшава, 21 октября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. Впервые за последние 26 лет в Польше вырастут штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря правящей в Польше партии «Право и справедливость» Радослав Фогель на странице в соцсеть Twitter.

Avtouragan.ru Камеры видеофиксации нарушений ПДД

По его данным, с середины 1990-х годов и по сей день за нарушение ПДД, грозящее здоровью и жизни пешеходов, а также за превышение скорости, водитель должен заплатить минимум 1500 злотых (около 325 евро).

Однако в новом законопроекте, который 21 октября принял польский Сейм, предусмотрено, что минимальным размер штрафов за такие нарушения будет повышен до 8 тысяч злотых (1740 евро). При этом, в суде этот штраф могут повысить до 30 тысяч злотых (6500 евро), отметил он.