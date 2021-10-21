Артур Савин, 21 октября 2021, 20:12 — REGNUM Заявление члена рабочей группы по подготовке программы правительства Чехии Мартина Дворжака о том, что вновь сформированное руководство страны решило провести ревизию международных отношений с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».
«Когда дружба со Штатами не греет, а зима «на носу», начинается пересмотр отношений с Россией и с Востоком», — отмечает Илья М.
Многие пользователи пришли к выводу, что желание пересмотреть отношения с Россией и Китаем возникли в Чехии в связи с наступлением холодов и высокими ценами на газ в Европе.
«Вот зима и расставит всё на свои места, кто друг, а кто враг. Стоило немного подождать, как в дверь России снова постучались бывшие друзья», — написал Ринат Ф.
Некоторые комментаторы отмечают, что Чехия решила пересмотреть своё отношение к России, но наша страна пока к такому решению не пришла. Так что чехам не стоит питать иллюзии по поводу того, что в Кремле сделают вид, словно ничего не было.
«Каждая блоха что-то там пересматривает, строит из себя великую державу, хотя, на самом деле, ничего не значит на геополитической карте», — считает Андрей П.
Часть людей считает, что Прага поступила как настоящий предатель, а предателей в России очень не любят.
«Все эти страны-блохи уверены, что могут испортить отношения, а потом беспрепятственно вернуть прежние. Так вот надо продемонстрировать, что испортить — легко, а вернуться к прежнему — очень трудно. И сделать им это «трудно». Для налаживания отношений должно быть в первую очередь желание России. А зачем нам дружба предателей?» — задаётся вопросом Валентина Л.
Ряд пользователей указывает на то, что не стоит верить внезапному желанию Чехии наладить отношения с Россией, потому что, предав нас один раз, с большой вероятностью Прага поступит так же вновь.
«Чехия слезла с дяди Сэма и встала на колени перед Россией и Китаем накануне зимы. Что же, ожидаемо. Такая же страна-попрошайка, как и Украина», — поделился своим мнением Юрий Ю.
«Чехи никогда не были союзниками, ни Российской империи, ни СССР (только видимость), ни нынешней России. По такому вектору с ними и надо выстраивать отношения. Минимум дружбы, но максимум бизнеса. Чуть что не так — вон за дверь!» — указывает Марк З.
Нашлись и те, кто убеждены, что России нет смысла налаживать отношения с Чехией, потому что толку от такого взаимодействия для нашей Москвы практически нет, но зато для Праги это станет настоящим спасением перед наступлением отопительного сезона.
«Стоит вообще задуматься серьёзно: а зачем нам вообще взаимоотношения с Чехией? Что они могут дать нам такого, чтобы искупить свою вину в уничтожении дружбы? Пиво? Пора наказывать такое хамское отношение к России, чтобы со сменой властной верхушки хорошие отношения с Россией были константой», — пишет Иван И.
Напомним, 21 октября член рабочей группы по подготовке программы правительства Чехии Мартин Дворжак заявил на брифинге о том, что вновь сформированное руководство страны решило провести ревизию международных отношений с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.