21 октября 2021 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 20:12 — REGNUM Заявление члена рабочей группы по подготовке программы правительства Чехии Мартина Дворжака о том, что вновь сформированное руководство страны решило провести ревизию международных отношений с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, вызвало бурную реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 21 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Николай Дубовской. Морозное утро. 1894

«Когда дружба со Штатами не греет, а зима «на носу», начинается пересмотр отношений с Россией и с Востоком», — отмечает Илья М.

Многие пользователи пришли к выводу, что желание пересмотреть отношения с Россией и Китаем возникли в Чехии в связи с наступлением холодов и высокими ценами на газ в Европе.

«Вот зима и расставит всё на свои места, кто друг, а кто враг. Стоило немного подождать, как в дверь России снова постучались бывшие друзья», — написал Ринат Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что Чехия решила пересмотреть своё отношение к России, но наша страна пока к такому решению не пришла. Так что чехам не стоит питать иллюзии по поводу того, что в Кремле сделают вид, словно ничего не было.

«Каждая блоха что-то там пересматривает, строит из себя великую державу, хотя, на самом деле, ничего не значит на геополитической карте», — считает Андрей П.

Часть людей считает, что Прага поступила как настоящий предатель, а предателей в России очень не любят.

Вацлавская площадь. Прага., Чехия

«Все эти страны-блохи уверены, что могут испортить отношения, а потом беспрепятственно вернуть прежние. Так вот надо продемонстрировать, что испортить — легко, а вернуться к прежнему — очень трудно. И сделать им это «трудно». Для налаживания отношений должно быть в первую очередь желание России. А зачем нам дружба предателей?» — задаётся вопросом Валентина Л.

Ряд пользователей указывает на то, что не стоит верить внезапному желанию Чехии наладить отношения с Россией, потому что, предав нас один раз, с большой вероятностью Прага поступит так же вновь.

«Чехия слезла с дяди Сэма и встала на колени перед Россией и Китаем накануне зимы. Что же, ожидаемо. Такая же страна-попрошайка, как и Украина», — поделился своим мнением Юрий Ю.

«Чехи никогда не были союзниками, ни Российской империи, ни СССР (только видимость), ни нынешней России. По такому вектору с ними и надо выстраивать отношения. Минимум дружбы, но максимум бизнеса. Чуть что не так — вон за дверь!» — указывает Марк З.

Нашлись и те, кто убеждены, что России нет смысла налаживать отношения с Чехией, потому что толку от такого взаимодействия для нашей Москвы практически нет, но зато для Праги это станет настоящим спасением перед наступлением отопительного сезона.

Тепло (сс) Geoffrey Gallaway

«Стоит вообще задуматься серьёзно: а зачем нам вообще взаимоотношения с Чехией? Что они могут дать нам такого, чтобы искупить свою вину в уничтожении дружбы? Пиво? Пора наказывать такое хамское отношение к России, чтобы со сменой властной верхушки хорошие отношения с Россией были константой», — пишет Иван И.

Напомним, 21 октября член рабочей группы по подготовке программы правительства Чехии Мартин Дворжак заявил на брифинге о том, что вновь сформированное руководство страны решило провести ревизию международных отношений с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой.