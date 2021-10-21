Москва, 21 октября, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Организаторы BUBBLE Comics Con перенесли даты проведения фестиваля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мероприятия 21 октября.

Пресс-служба BUBBLE Comics Con Фестиваль BUBBLE Comics Con

Причиной изменения дат стало введение режима нерабочих дней в Москве. Как отмечают организаторы, мероприятие состоится 18 и 19 декабря 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что фестиваль от российского комикс-издательства BUBBLE должен был пройти с 30 по 31 октября. Площадкой был выбран выставочный комплекс «Экспоцентр».