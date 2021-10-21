Убийца депутата в Британии оказался игиловцем*
* игиловцем — запрещённая в России организация
Лондон, 21 октября, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Убийца депутата британской Палаты общин Дэвида Амесса оказался членом ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)
Об этом сообщил государственный обвинитель Джеймс Кейбл на суде сегодня, 21 октября. По словам прокурора, британец Али Харби Али«считал себя приверженцем «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Как сообщало ИА REGNUM, Али прокуратура Британии предъявила обвинения по двум статьям. Он, как полагает обвинение, нанёс 17 ножевых ранений 69-летнему Амессу 15 октября на глазах у людей.