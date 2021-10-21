Кито, 21 октября, 2021, 18:26 — ИА Регнум. «Путчистами» и «заговорщиками» назвал участников акций протеста против повышения цен на горючее президент Эквадора Гильермо Лассо.

Agencia de Протесты в Эквадоре

Об этом 21 октября сообщает ИА Красная Весна со ссылкой на France 24.

Такое заявление президент Эквадора сделал через два дня после введения чрезвычайного положения на фоне роста насилия, связанного с наркотиками.

«Рука демократического диалога будет протянута, но если нам придется навязать конституцию силой, чтобы противостоять путчистам, мы сделаем это решительно и без страха», — заявил президент Лассо.

Конфедерация коренных народов Эквадора (CONAIE) и профсоюзы планируют новые акции протеста, а профсоюз врачей проведет демонстрацию против нехватки медицинских материалов и рабочих мест.