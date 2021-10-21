Лондон, 21 октября, 2021, 18:25 — ИА Регнум. Подданному Великобритании Али Харби Али, подозреваемому в убийстве 15 октября депутата британской Палаты общин Дэвида Амесса, 21 октября предъявлены обвинения — в убийстве по религиозным и идеологическим мотивам и в подготовке терактов.

Подозреваемый в суде

В опубликованном сегодня, 21 октября, заявлении прокурорской службы Великобритании, в суд передадут материалы, согласно которым, убийство Амесса связано с терроризмом: Али совершил его «как по религиозным, так и по политическим мотивам».

«Ему также предъявлены обвинения в подготовке терактов, — сказано в заявлении. — Это решение было принято после изучения улик, собранных столичным полицейским управлением в ходе проводимого расследования».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Али обвиняют в нападении на Амесса и его убийстве на встрече депутата с избирателями в церкви города Ли-он-Си (Восточная Англия). Депутату нанесли 17 ножевых. При этом Али не пытался бежать.