Москва, , 19:24 — REGNUM Россия может усилить свое военное присутствие в Приднестровье, включая авиационную составляющую. Об этом заявил ИА REGNUM 21 октября директор Института социально-политических исследований и регионального развития (г. Тирасполь) Игорь Шорников.

Российские миротворцы подняты по тревоге Mil.ru

«Усилить свое военное присутствие в Приднестровье Россия может без особых затруднений» — заявил политолог.

«Согласно имеющимся договоренностям, она может содержать здесь контингент в 3200 военных, включая вертолетную эскадрилью», — пояснил Шорников.

«В конце 1990-х гг. Россия сократила количество своих миротворцев в Приднестровье почти втрое и отказалась от содержания вертолетной эскадрильи. Тогда это был оправданный шаг, поскольку в регионе был установлен прочный мир и стабильность» — отметил эксперт.

Напомним, что на фоне жёсткого энергетического кризиса молдавские политики стали допускать крайне противоречивые заявления о возможности размораживания конфликта в Приднестровье.