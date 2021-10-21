Рига, 21 октября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Два крупнейших сетевых магазина Латвии Maxima и Rimi решили изменить привычный график своей работы в связи с объявленным в стране карантином (локдауном). Об этом сообщил местный портал rus.jauns.lv со ссылкой на пресс-службы магазинов.

larsen9236 Магазин

В Rimi сообщили, что в связи с новыми ограничениями в стране с 21 октября магазины сети будут открываться на час раньше обычного — в семь утра. Магазины будут работать в «красном режиме», то есть будут открыты как для вакцинированных, так и для непривитых покупателей независимо от формата магазина или местоположения, говорится в сообщении.

Такое же решение принято руководством магазинов Maxima. «С четверга, 21 октября, магазины начнут работать раньше, чтобы каждый покупатель мог совершить свои покупки. Магазины открыты для всех желающих, включая непривитых, и все товары доступны для покупки — продуктовые, промышленные и хозяйственные», — отметили в торговой сети.

При этом оба сетевых магазина закроются в 19 часов — за час до наступления комендантского часа в 20 часов по местному времени. Это делается для того, чтобы клиенты и работники смогли добраться до дома или других мест без нарушения комендантского часа.