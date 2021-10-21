Вологда, 21 октября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Вологодской области дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими из-за эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции. Об этом 21 октября сообщил глава региона региона Олег Кувшинников на заседании оперативного штаба.

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По его словам, ежедневно в регионе заражается COVID-19 более 300 человек. Чтобы сдержать распространение вируса, вводятся выходные с сохранением заработной платы.

«Работу продолжат организации непрерывного цикла, жизнеобеспечения, системообразующие предприятия», — уточнили в оперштабе.

Кроме того, синхронизированы каникулы в детских садах, школах, техникумах, колледжах. В дошкольных учреждениях организуют дежурные группы. Помимо этого, в области устанавливается режим самоизоляции для лиц старше 60 лет и из групп риска.

«Это касается тех, кто не вакцинировался или не переболел в течение последних шести месяцев», — пояснил Кувшинников.

Работодателям рекомендуется в ближайшие дни перевести таких лиц на дистанционный режим работы. А также предусмотреть дополнительные выходные после проведения вакцинации сотрудников.